Per Pietra Soccorso raccolti 3.200 euro: nuove attrezzature per pazienti traumatizzati

Pietra Ligure. La Pubblica Assistenza Pietra Soccorso ringrazia tutti i cittadini intervenuti alla cena di beneficenza svoltasi il 31 maggio scorso nei locali della Parrocchia di Sant’Anna a Pietra Ligure e organizzata dal Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host e dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani Comunità di Pietra Ligure.

Sono stati raccolti oltre 3.200 euro investiti in acquisto di nuove attrezzature di soccorso per pazienti traumatizzati.

Il direttivo dell’associazione ricorda come eventi di questo genere siano fondamentali, oltre che per raccogliere fondi, per far conoscere alla popolazione ed alle istituzioni la reale entità dell’attività svolta, in un mondo che giorno dopo giorno richiede sempre maggior impegno e professionalità.