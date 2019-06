Peagna Festival, il programma della 38a rassegna dei Libri di Liguria

Ceriale. Libri, tantissimi libri, ma anche musica, poesia, cucina, incontri con gli autori, tavole rotonde, appuntamenti di approfondimento e di spettacolo, di riflessione e di divertimento. La trentottesima rassegna dei Libri di Liguria, in programma quest’estate a Peagna di Ceriale, va in scena nel nome della tradizione e dell’innovazione. Novità nella formula e nella durata della manifestazione: alle usuali serate di agosto si aggiungono da quest’anno quattro appuntamenti a luglio (tutti i martedì), un calendario più lungo che rientra sotto il nome di Peagna Festival.

“L’idea mia e di tutto il direttivo – spiega il presidente Giuliano Michelini, in carica da qualche mese – è stata quella di affiancare alle serate tradizonali, sempre molto attese e frequentate dal pubblico, alcuni appuntamenti nuovi e per certi versi sperimentali. Vogliamo declinare la cultura in tutte le sue forme, senza perdere mai di vista quella che da quasi quarant’anni è la nostra missione: tutelare e diffondere l’editoria ligure e, in generale, la cultura del nostro territorio”.

Primo appuntamento martedì 9 luglio alle ore 21 con il Peagna Poetry Slam, organizzato con Genova Slam: sei poeti in gara si alterneranno sul palco del Teatro Vacca, per un modo nuovo di fare e ascoltare poesia. Martedì 16 alle ore 19.30 è la volta del rapporto tra cucina e territorio: ospiti i produttori del Mercato della Terra di Cairo Montenotte e lo chef Roberto Trapani, che preparerà una serie di piatti della tradizione dal vivo sul palco. Serata dedicata al noir il 23 lugliodalle ore 19 quattro affermati autori del Ponente (Bracali, D’Amaro, Lanteri Luini e Rava) faranno “incontrare” storie e detective abituati a svelare i misteri tra i borghi e i paesaggi locali. Ultimo appuntamento di luglio, martedì 30,alle ore 21 con il cantautore Davide Geddo, protagonista e mattatore di una serata tra musica e parole.

“I libri, naturalmente – continua Michelini – restano grandi protagonisti, e anche in questo caso abbiamo qualche novità. Per esempio, i primi giorni di agosto annunceremo la cinquina di finalisti del Premio Anthia 2019, che come ogni anno viene assegnato al migliore libro ligure. Abbiamo scelto questa formula per valorizzare e promuovere più di un’opera e di un autore, visti i tanti lavori davvero meritevoli che ogni anno vengono pubblicati in Liguria”.

La premiazione è in programma per Sabato 24 Agosto,alle ore 19 stesso giorno dell’inaugurazione della rassegna overa e propria, che come di consueto mette in mostra a Casa Girardenghi tutte le pubblicazioni liguri degli ultimi tre anni, un unicum a livello regionale. Il fitto programma di Sabato 24 Agosto è chiuso da un omaggio a Nico Orengo, a partire dalle ore 20 il grande giornalista e autore scomparso dieci anni fa. Infine, le tre serate si terranno nell’Auditorium Ascoli nel suggestivo centro storico di Peagna.

Si comincia mercoledì con Massimo Angelini e la sua orazione sull’artigianato culturale ligure e in particolare sull’ecologia della parola (titolo del suo ultimo lavoro). Giovedì 29 la prima delle due tavole rotonde è incentrata sul tema delle favole, delle storie e delle narrazioni tradizionali e del ruolo nella cultura ligure; venerdì 29 al centro del forum un tema di grande attualità come quello delle migrazioni, letto con l’occhio della storia passata e presente e del ruolo che ha e che ha avuto la Liguria. Gli eventi inizieranno tutti alle ore 21 presso L’auditorium Giancarlo Ascoli.

“L’associazione Amici di Peagna – commenta Michelini – vive grazie al lavoro di tanti volontari e al contributo prezioso di chi riconosce il valore pubblico di questo lavoro, come il Comune di Ceriale e la Fondazione Carisa De Mari e la Coop. Da parte nostra ci mettiamo impegno e volontà, e speriamo di riuscire a offire serate e appuntamenti che siano piacevoli e allo stesso tempo facciano riflettere e arricchiscano chi viene a Peagna”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Dettagli e ospiti del Peagna Festival si possono trovare sul sito dell’associazione www.libridiliguria.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.