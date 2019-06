Pallavolo, Carcare contro Santa Sabina: la cronaca in diretta

Carcare. Due anni fa la Pallavolo Carcare concluse in decima posizione in campionato di Serie B2; pochi giorni dopo, però, fu costretta a rinunciare all’iscrizione e ripartì dalla Serie B2.

Questa sera in Val Bormida va in scena gara 2 della finale playoff. Si affrontano Carcare e Santa Sabina, che avevano chiuso appaiate a quota 58 punti in seconda posizione, dietro alla già promossa Autorev Spezia.

Le carcaresi hanno vinto la prima partita per 3 a 1 e questa sera hanno l’opportunità di chiudere i conti. Nella stagione regolare le biancorosse vinsero in 3 set entrambi gli scontri diretti.

L’allenatore carcarese Marco Dagna e il vice Sandro Loru possono contare su 5 Elena Gaia, 6 Amato (libero), 7 Simona Marchese, 8 Giorgia Moraglio (libero), 9 Daniela Cerrato, 10 Selene Raviolo, 11 Giulia Masi, 12 Silvia Giordani, 13 Federica Fronterrè, 14 Bellandi, 15 Bausano, Torresan.

L’Acli Santa Sabina di coach Cavallini e del vice Ferloni schiera 5 Francesca Bunino, 6 Raffaella Palumbo, 7 Bianca Malnati, 10 Alessandra Turci, 14 Chiara Nolaschi, 17 Federica Marchiò, 23 Elisa Grosso (libero), Gloria Marchetto, Giovannone, Poggi, Stefania Pognani, Elisa Muzio, Aura Mohsen, Martina Ghironi.