Pallapugno: secondo forfait medico per la Sommariva Bormidese

Bormida. Ultimo atto della sesta giornata di Serie C1 oggi pomeriggio a Pieve di Teco e quarto punto per Molli e compagni che superano l’Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo: 8-2 al riposo, 11-5 il finale.

Intanto secondo forfait medico per la Sommariva Bormidese: punto a tavolino per l’Ultreia et Suseia senza penalizzazioni per i bormidesi.

I risultati della 6ª giornata:

Monastero Dronero-Torfit Langhe e Roero Canalese 8-11

Bubbio-Barbero Albese 11-8

Araldica Castagnole Lanze-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 8-11

Polisportiva Pieve di Teco-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-5

Sommariva Bormidese-Ultreia et Suseia 0-11 forfait medico

La classifica: Bubbio 5, Barbero Albese, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Polisportiva Pieve di Teco 4, Ultreia et Suseia 3, Araldica Castagnole Lanze, 2, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma della 7ª giornata:

lunedì 3 giugno ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Torfit Langhe e Roero Canalese

mercoledì 5 giugno ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Bubbio

mercoledì 5 giugno ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Sommariva Bormidese

mercoledì 5 giugno ore 21 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Monastero Dronero

giovedì 6 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Araldica Castagnole Lanze