Pallapugno: il punto su Serie C1 e Serie C2

Bormida. In Serie C1 la Sommariva Bormidese non riesce ad abbandonare quota 0 punti ed è sempre più sola sul fondo della classifica.

I risultati dell’11ª giornata:

Ultreia et Suseia-Barbero Albese rinviata 25 giugno ore 20.30

Torfit Langhe e Roero Canalese-Polisportiva Pieve di Teco 4-11

Sommariva Bormidese-Monastero Dronero 4-11

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-6

Araldica Castagnole Lanze-Bubbio 11-7

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 9, Bubbio, Barbero Albese, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 7, Monastero Dronero, Araldica Castagnole Lanze 6, Torfit Langhe e Roero Canalese, Ultreia et Suseia 5, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma della 12ª giornata:

giovedì 27 giugno ore 21 a Bubbio: Bubbio-Torfit Langhe e Roero Canalese

venerdì 28 giugno ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Barbero Albese

sabato 29 giugno ore 16 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Ultreia et Suseia

sabato 29 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Araldica Castagnole Lanze

domenica 30 giugno ore 16 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

In Serie C2 buon periodo per la Don Dagnino che, dopo aver perso lo scontro al vertice con il San Biagio, è ripartita e si trova a pari punti con il team monregalese, ma con una partita giocata in più. La Spec, con un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte, viaggia nelle retrovie.

I risultati dell’8ª giornata:

Peveragno-Centro Incontri 11-5

San Leonardo-Caraglio 11-0 forfait medico

Tavole-Taggese 8-11

San Biagio-Spec 11-3

ha riposato: Don Dagnino

I risultati della 9ª giornata:

Spec-San Leonardo 11-4

Centro Incontri-Tavole 11-3

Caraglio-Peveragno 6-11

Don Dagnino-San Biagio 10-11

ha riposato: Taggese

I risultati della 10ª giornata:

Don Dagnino-San Leonardo 11-6

Spec-Peveragno 7-11

Caraglio-Tavole 11-7

Centro Incontri-Taggese 11-0 forfait

ha riposato: San Biagio

I risultati dell’11ª giornata:

Peveragno-Don Dagnino 9-11

San Leonardo-San Biagio 3-11

Tavole-Spec 11-9

Taggese-Caraglio 11-10

ha riposato: Centro Incontri

La classifica: San Biagio; Don Dagnino 8; Centro Incontri; Peveragno, Caraglio, Taggese 5; San Leonardo, Spec 3; Tavole 1.

Il programma della 12ª giornata:

giovedì 27 giugno ore 21 a Caraglio: Caraglio-Centro Incontri

sabato 29 giugno ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Peveragno

lunedì 1 luglio ore 21 a Ceva: Spec-Taggese

lunedì 1 luglio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Tavole

riposa: San Leonardo