Pallapugno femminile: Murialdo battuto ad Alba

Murialdo. Gymnasium Albese di nuovo in campo: ieri sera la squadra A ha affrontato il Murialdo al Mermet nel posticipo della seconda giornata. Primo punto per le albesi che vanno alla pausa sul 6-2, per chiudere 9-2 nella seconda frazione di gioco.

Il tabellino:

Gymnasium Albese A – Murialdo 9-2

Gymnasium Albese A: Loretta Saglietti, Cristina Taliano, Roberta Arossa, Paola Bosticardo (Stefania Rainero).

Murialdo: Simona Roascio, Fabiola Oddone, Arianna Bertone, Serena Casella.

I risultati della 2ª giornata:

Canalese-Amici Castello 4-9

San Leonardo-Gymnasium Albese B 8-9

Gymnasium Albese A-Murialdo 9-2

ha riposato: Subalcuneo

La classifica: Gymnasium Albese B 2, Canalese, San Leonardo, Amici Castello, Gymnasium Albese A 1, Subalcuneo, Murialdo 0.

Il programma del 3° turno:

giovedì 6 giugno ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Gymnasium Albese A

sabato 8 giugno ore 21 a Monastero Bormida: Gymnasium Albese B-Subalcuneo

domenica 9 giugno ore 19 a Murialdo: Murialdo-San Leonardo

riposa: Canalese