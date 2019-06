Pallapugno: Bormidese ancora ferma

Bormida. Si accorcia la classifica della Serie C1. Cade il Bubbio nella piazza della pallone, battuto dalla Polisportiva di Pieve di Teco che aggancia così gli astigiani in testa alla classifica. I padroni di casa vanno alla pausa in vantaggio di due lunghezze; nella ripresa, Molli e compagni giocano con maggiore attenzione, sino a ribaltare la situazione, 8-10. Non è finita, 10 pari, e 40 pari nell’ultimo gioco, con le due cacce prese dai pievesi per il 10-11 finale.

A quota 6 anche la Banca Alba Olio Desiderio Ricca: con il Monastero Dronero, Boffa e compagni vanno alla pausa sul 6-4 per chiudere 11-6 nella ripresa. Sale la Torfit Langhe e Roero Canalese che supera l’Ultreia et Suseia: equilibrio nel primo temo chiuso in parità, nella seconda frazione il break decisivo di Faccenda e compagni, finisce 11-8.

I risultati dell’8ª giornata:

Sommariva Bormidese-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0-11 forfait medico

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese 11-6

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Monastero Dronero 11-6

Torfit Langhe e Roero Canalese-Ultreia et Suseia 11-8

Bubbio-Polisportiva Pieve di Teco 10-11

La classifica: Bubbio, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Polisportiva Pieve di Teco 6, Barbero Albese, Torfit Langhe e Roero Canalese 5, Monastero Dronero, Araldica Castagnole Lanze 4, Ultreia et Suseia 3, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 1, Sommariva Bormidese 0.

Il programma della 9ª giornata:

giovedì 13 giugno ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze

giovedì 13 giugno ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Bubbio

venerdì 14 giugno ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Torfit Langhe e Roero Canalese

sabato 15 giugno ore 16 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

domenica 16 giugno ore 16 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Sommariva Bormidese