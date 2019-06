Savona. La piscina Zanelli di Savona ha ospitato, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno, un girone dei quarti di finale del campionato Under 15.

Le prime due classificate si sono qualificate per i gironi di semifinale: si tratta del Posillipo, che ha ottenuto 9 punti, e della Rari Nantes Savona, che ne ha conquistati 6. Eliminati il Monza con 3 ed il Torino ’81 con 0.

Di seguito i tabellini dei sei incontri.

N.C. Monza – Torino ’81 9-5

(Parziali: 1-2, 2-1, 5-1, 1-1)

N.C. Monza: Fumagalli, Cornettone, Vignati 3, Vicardi, Bonanomi 2, Gottardi, Mungo, Graovac, Montrasio, Celli 1, Procopio, Bestetti 2, Migliavacca, Guarnieri 1. All. Tisiot.

Torino ’81: Regge, Cerrato, Scarzella 3, Pierucci 1, Puecher, Ermondi, Giletta, Bertolina, Prinetto, D’Onofrio, Policastro, Mapelli, Viero, Fucci, Foti 1. All. Vuksanovic.

Arbitro: Piano (Genova). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Monza 1 su 5 più 1 rigore realizzato, Torino 3 su 6 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite falli: D’Onofrio a 3’49” dalla fine del primo tempo.

C.N. Posillipo – Carige Rari Nantes Savona 6-4

(Parziali: 2-2, 0-1, 4-1, 0-0)

C.N. Posillipo: Lindstrom, De Buono, Sperandeo 1, Coda, Izzo, Trivellini, Serino 1, Somma 3, De Florio 1, Varriale, Russo, Martusciello, Pizzo, Errico, Scognamiglio. All. Falco.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini M., Felline, Galleano, Gastaldello, Urbinati 1, Taramasco N., Di Murro 2, Nuzzo, Mantovani L., Cora 1, Arco, Aschiero, Giordano. All. Patchaliev.

Arbitro: Savino (Genova). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Posillipo 2 su 7, Savona 2 su 9 più 1 rigore fallito. Usciti per limite falli: Serino a 6’26” dalla fine del quarto tempo, Somma a 5’22” dalla fine del quarto tempo. A 3’12” dalla fine del terzo tempo è stato ammonito per proteste Falco.

Carige Rari Nantes Savona – N.C. Monza 11-3

(Parziali: 3-0, 7-1, 1-0, 0-2)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando 1, Bragantini M. 4, Felline, Galleano 1, Severino, Urbinati, Taramasco N., Di Murro 2, Nuzzo 3, Polidoro, Cora, Caprioli, Aschiero, Di Piano. All. Mistrangelo.

N.C. Monza: Fumagalli, Cornettone, Vignati, Vicardi, Bonanomi 1, Gottardi, Mungo 1, Graovac, Montrasio, Celli, Procopio, Bestetti 1, Migliavacca, Guarnieri. All. Tisiot

Arbitro: Savino (Genova). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 6 più 1 rigore realizzato, Monza 2 su 4. Usciti per limite falli: nessuno.

Torino ’81 – C.N. Posillipo 6-12

(Parziali: 0-4, 3-2, 2-3, 1-3)

Torino ’81: Regge, Cerrato, Scarzella 2, Pierucci, Puecher 1, Ermondi 2, Giletta, Bertolina 1, Prinetto, D’Onofrio, Policastro, Mapelli, Viero, Fucci, Foti. All. Vuksanovic.

C.N. Posillipo: Lindstrom, De Buono, Sperandeo 1, Coda, Izzo, D’Abundo, Serino 3, Somma 2, De Florio 4, Varriale, Russo, Martusciello 2, Pizzo, Errico, Scognamiglio. All. Falco.

Arbitro: Rondoni (Savona). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Torino ’81 2 su 6 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Posillipo 0 su 5. Usciti per limite falli: nessuno.

N.C. Monza – C.N. Posillipo 8-14

(Parziali: 1-5, 2-3, 2-5, 3-1)

N.C. Monza: Fumagalli, Cornettone, Vignati, Vicardi, Bonanomi 2, Gottardi, Mungo, Graovac, Montrasio, Celli 2, Procopio, Bestetti 3, Migliavacca, Guarnieri 1. All. Tisiot

C.N. Posillipo: Lindstrom, De Buono 1, Sperandeo, Coda, Izzo 2, Trivellini, Serino 1, Somma 5, De Florio 2, Varriale, Russo 1, Martusciello 2, Pizzo, D’Abundo, Scognamiglio. All. Falco.

Arbitro: Savino (Genova). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Monza 4 su 8, Posillipo 7 su 11 più 1 rigore fallito. Usciti per limite falli: Mungo a 2’36” dalla fine del terzo tempo, Graovac a 5’58” dalla fine del quarto tempo, Coda a 4’02” dalla fine del quarto tempo.

Torino ’81 – Carige Rari Nantes Savona 5-10

(Parziali: 2-4, 0-3, 2-3, 1-0)

Torino ’81: Regge, Cerrato, Scarzella 2, Pierucci, Puecher, Ermondi 2, Giletta, Bertolina 1, Prinetto, D’Onofrio, Policastro, Mapelli, Viero, Fucci, Foti. All. Vuksanovic.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini M. 3, Felline, Galleano, Gastaldello, Urbinati 2, Taramasco N. 1, Di Murro 2, Nuzzo, Polidoro, Cora 1, Severino, Arco 1, Giordano. All. Patchaliev.

Arbitro: Rogondino (Genova). Giudice arbitro: Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Torino 2 su 5, Savona 1 su 3. Usciti per limite falli: nessuno.