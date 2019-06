Vado Ligure. Parte con il piede giusto il cammino dei Giovanissimi 2004 del Vado FC nella fase nazionale. Questa mattina, infatti, al Ferruccio Chittolina, i ragazzi di mister Massimiliano Prina si sono imposti per 4-0 contro i modenesi del Castelvetro.

Ottimo avvio di gara per i vadesi che dopo appena 16′ si trovano già sul 2-0. Al 12°, al termine di un’azione insistita, Leotta, da distanza ravvicinata, sblocca il punteggio. Poi, dopo 4′, sugli sviluppi di un corner, Varaldo sigla il 2-0. I rossoblù non si accontentano e al 29° Leotta fugge in velocità e firma una doppietta per il provvisorio 3-0.

Nella ripresa, i padroni di casa controllano con attenzione il match e, dopo aver colpito per due volte il palo, al 28° calano il poker con Moscino che, di testa, realizza il definitivo 4-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Domenica 9 giugno, per l’ultima e decisiva gara del girone C, i rossoblù saranno ospiti dei toscani del Tau Calcio Altopascio, vittoriosi per 1-0 domenica scorsa sul campo del Castelvetro.

La formazione scesa in campo: Senatore, Rossello, Varaldo, Accatino, Moscino, Fontana, Revello, Mangano, Leotta, Gibertini, Turco; a disposizione Gastaldo, Decerchi, Molfese, Moro, Paniate, Rapetto, Scriva, Strazzacapa, Totaro.