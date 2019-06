Ospedale di Albenga, Ardenti (Lega): “Politici evitino strumentalizzazioni sulla sanità ligure”

Albenga. “Sull’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga si stanno susseguendo dichiarazioni di esponenti politici (di centrosinistra) che creano ingiustificato allarmismo e preoccupazione nella nostra comunità, in particolare tra i pazienti e il personale sanitario”. Così Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.

“Pertanto, anche a seguito degli articoli usciti oggi su alcune testate online, ho preparato il testo di un’interrogazione regionale per sapere le reali motivazioni che hanno comportato la chiusura degli ambulatori, se ed eventualmente quali servizi verranno a mancare e quali azioni l’Asl 2 Savonese ha messo in campo per garantire le necessità di cure dei cittadini”.

“Inoltre, ho deciso di presentare l’interrogazione perché sono stufo di vedere i partiti politici dare ‘spiegazioni’ di ogni tipo a qualsiasi problema si verifichi nel sistema sanitario regionale”.

“‘Spiegazioni’ tese solamente a strumentalizzare politicamente ogni situazione creando così, ribadisco, ingiustificata preoccupazione nella nostra comunità” conclude Ardenti.