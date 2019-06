Ondata di caldo, Arpal emette un altro avviso meteo per disagio fisiologico

Liguria. Anche oggi il Centro Meteo Arpal ha emesso l’avviso meteo per disagio fisiologico da caldo – il massimo messaggio per questo tipo di fenomeno – lungo le località costiere, determinato dalle condizioni di umidità e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della nostra regione.

Oggi, sabato 29 giugno 2019, fino al pomeriggio una residua instabilità può favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensità anche moderata sui rilievi; non si escludono locali sconfinamenti verso la costa. Temperature ancora elevate associate a valori di umidità medi o medio-alti determinano la permanenza di diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo, da moderato sui versanti padani fino a elevato nei centri urbani e nelle vallate poco ventilate dei versanti costieri.

Domani, domenica 30 giugno 2019, nelle ore centrali possibile attività convettiva su Alpi Liguri e Appennino di Levante; non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali di calore d’intensità debole, al più moderata. Permangono temperature ben superiori alle medie del periodo, in rialzo su di D ed E, in lieve calo lungo la costa; si confermano condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo, più marcate nelle vallate dell’entroterra.

Dopodomani, lunedì 1 luglio 2019, nel pomeriggio possibile attività convettiva sui rilievi alpini con possibili isolati rovesci o temporali d’intensità debole, al più moderata. Diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo fino a moderato su D ed E e localmente nelle vallate interne dei versanti costieri; lungo la costa temperature massime in lieve calo.

Nella notte la temperatura minima a Savona è stata di 26.8°, con umidità alle 4 pari al 66%. Massima temepratura attuale: Pian dei Ratti, con 37.3.