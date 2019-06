Olimpia Carcarese: dopo la promozione si riparte con programmi e progetti ambiziosi

Carcare. A distanza di pochi giorni, l’Asd Olimpia Carcarese centra sul campo la promozione al campionato di Prima Categoria e presenta, con la nuova dirigenza, programmi e progetti ambiziosi. Gli obiettivi sono tanti e vanno ben oltre i risultati sportivi, che pure restano importanti.

Il nuovo direttivo che affiancherà il presidente, l’avvocato Dino Vercelli, è composto da vecchie conoscenze e da nuove leve carcaresi: Edoardo Gandolfo vicepresidente affiancato da Alessandro Revelli, Thomas Comparato responsabile del settore giovanile, gli avvocati Alberto Bonifacino e Giuliano Bertone, Claudio Sesena, Giacomo Carella, Donatello Borelli segretario e Silvia Bozzolasco.

La nuova dirigenza propone un modello al servizio della città, in modo da sviluppare sport, tempo libero, studio ed integrazione. Le idee sono diverse e l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Christian De Vecchi, ha manifestato tutto l’appoggio possibile all’iniziativa.

Si è già discusso delle possibilità di organizzare un doposcuola negli spazi in uso alla Carcarese, di organizzare corsi di lingue straniere in un contesto sportivo, riorganizzare completamente il settore giovanile portando al centro l’educazione e la formazione dei ragazzi, unitamente alle conoscenze tecniche, nonché il coinvolgimento della collettività attraverso una forma di azionariato popolare.

L’Asd Olimpia Carcarese riparte dalla città e per la città; della compagine societaria fanno parte anche due celebri carcaresi doc: Annalisa Scarrone e Luca Castiglia, entrambi presidenti onorari.

Il lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi è tanto, ma le idee e le competenze non mancano e gli incontri con l’amministrazione confermano la volontà di condividere un percorso che possa portare soddisfazione e giovamento a tutta la collettività. In tal senso si è espresso il sindaco De Vecchi: “L’amministrazione comunale accoglie positivamente la notizia del nuovo sodalizio alla guida dell’Olimpia Carcarese, negli incontri svoltisi i mesi scorsi, dai progetti e dalle programmazioni condivise sono emersi dati incoraggianti per le ricadute sociali oltre che sportive. Sono certo che il nuovo presidente, insieme all’intera dirigenza, scriveranno una nuova pagina di storia calcistica e sportiva a Carcare. Agli uomini e alle donne che faranno parte della dirigenza il migliore degli auspici, la comunità cittadina saprà abbracciare il nuovo corso”.

Nella foto sopra: la dirigenza dopo la riunione di venerdì sera

Da sinistra: Gandolfo, Annalisa, Vercelli, Comparato

Luca Castiglia da bambino in maglia biancorossa