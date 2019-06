Nuova location e nuova programmazione per il campo solare di Alassio

Alassio. Cambia location e programmazione il campo solare di Alassio. Quella dell’iniziativa che tradizionalmente il Comune di Alassio organizza per i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 14 anni vive quest’anno è una vera e propria rivoluzione.

“Ci siamo resi conto – spiega l’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Alassio, Fabio Macheda – che per quanto sapientemente organizzato, il Campo Sole impattava in maniera importante nella quotidianità turistica della spiaggia alassina e che altre formule avrebbero permesso di ampliare l’offerta di animazione. Devo dire grazie al Circolo Nautico al Mare innanzitutto per aver subito compreso lo spirito con il quale volevamo rinnovare il Campo Sole alassino, e poi perchè hanno messo a disposizione la spiaggia del Cnam per ospitare l’iniziativa”.

Così dal 1 luglio al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 16.45​ la proposta si articolerà su gite in barca, snorkeling, escursioni, visite a fattorie didattiche, sport, laboratori, giochi nell’acqua.

Una navetta sarà messa a disposizione per raggiungere il Porto dalla Scuola

“Abbiamo cercato di comprendere le esigenze dei genitori rispetto al trasferimento della sede del campo sole in una spiaggia, sicuramente più decentrata rispetto al passato. Nei giorni scorsi abbiamo verificato il percorso e le nuove dinamiche dell’iniziativa, siamo convinti che i nostri ragazzi e le nostre ragazze, si divertiranno davvero molto”.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio politiche scolastiche del Comune di Alassio, in piazza della Libertà 3 ai numeri 0182 602259 oppure 0182 602240.