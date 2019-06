Notti bianche, concerti, sagre e teatro: una miriade di eventi nel primo fine settimana d’estate in provincia

Provincia. “La primavera è morta, lunga vita all’estate!”. Anche l’astronomia non lascia più spazio ai dubbi: è cominciata la stagione più calda (e attesa!) dell’anno, quella che, come sempre, soprattutto in riviera e nell’entroterra della nostra provincia, è foriera di eventi, manifestazioni e iniziative multigenere, come ci ricorda puntualmente la nostra agenda preferita IVG Eventi.

Non c’è maniera migliore per salutare l’estate con una grandissima festa di piazza. Immancabile ormai da un po’ di tempo si scatena di nuovo a Loano la movida più lunga dell’anno, quella della Notte Bianca. Il nome dell’ospite eccellente sarà stavolta quello dell’acclamatissimo rocker napoletano doc Edoardo Bennato, che tante belle canzoni ci ha regalato nel corso del suo mezzo secolo di attività e che giunge in Liguria dopo lo strepitoso successo del suo tour teatrale.

L’estate è il periodo per eccellenza per vivere il mare. A proposito di eccellenze Finale Ligure riprende ad ospitare “Vari Gotti&Fritti”, il consueto appuntamento con la migliore cucina a base di pesce ma anche con le numerose attività che è possibile fare in mare grazie al Circolo Nautico e alla Lega Navale.

Giusto perché le giornate di sole sono più lunghe in questo periodo vale la pena di fare una “capatina” in una o più delle tradizionalissime sagre proposte da diversissime associazioni del territorio. Toirano è sicuramente quella più “in tema”: qui la Pro Loco invita infatti alla Festa del Solstizio d’Estate, dove la degustazione delle primizie regionali sarà accompagnata da buona musica dal vivo. Vado Ligure non rinuncia invece all’imperdibile Sagra della Lumaca, dove al “primo” piatto si possono gustare altre ottime specialità.

Come ogni anno Loano saluta dà il benvenuto all’estate con la fantastica Notte Bianca, quest’anno in programma sabato 22 giugno. A partire dal pomeriggio le strade, le piazze e il lungomare saranno animati da concerti di musica dal vivo e dj set. Elemento portante della manifestazione, organizzata anche quest’anno dall’Ascom in sinergia con Comune e Dimensione Eventi, saranno gli esercizi commerciali e i locali, che resteranno aperti dal mattino fino a tarda notte e offriranno a tutti interessanti occasioni di shopping e verso sera originali punti di degustazione.

Imperdibile a partire dalle ore 22:30 il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest’anno vedrà salire sul palco uno dei più grandi rocker italiani: Edoardo Bennato. La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato torna live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale.

On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti e interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione ma una vera e propria esperienza emozionale.

Finale Ligure. Venerdì 21 e sabato 22 giugno torna “Vari Gotti&Fritti”, il primo dei quattro appuntamenti che animeranno il porto di Finale Ligure con le prelibatezza proposte dalle associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio. Tra le proposte pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, panini con la salsiccia, dolci della tradizione, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica e il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno e avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

“Vari Gotti&Fritti” non è però solo enogastronomia ma anche attività informative e teorico pratiche legate al mare con gli stand informativi del Circolo Nautico e della Lega Navale del Finale.

Sempre a Finale Ligure da venerdì 21 a domenica 23 giugno al Castel San Giovanni di Finalborgo appuntamento con “La Fortezza del Benessere”, una kermesse dedicata allo star bene con un ricchissimo programma di lezioni, workshop, conferenze, convegni, spettacoli ed esibizioni.

L’ingresso è libero. È possibile avere informazioni e prenotarsi ai corsi contattano i numeri di telefono 3496667186 e 3381276580. Il programma dettagliato è sulla pagina ufficiale Facebook “La Fortezza del Benessere”.

A Pietra Ligure torna il “Sunset Beach Festival” sul litorale di levante a Pietra Ligure, dai bagni Stella Maris alla San Pietro Free Beach, con musiche, mercatini, piatti tipici e intrattenimento. A Pietra Ligure approda nella spiaggia dei San Pietro Free Beach la mitica band 4 SIXTYFIVE (inizio concerto ore 21:00) per uno spettacolo tutto all’insegna di cover internazionali: sarà difficile resistere ai ritmi intensi di questi musicisti e dai loro virtuosismi canori… Appuntamento, dunque, dalle 19:00 in poi nelle spiagge e sulla passeggiata a mare “Falcone & Borsellino” con musiche, spettacoli, cibo e relax… Divertimento per festeggiare al meglio l’inizio ufficiale dell’estate e trascorrere le serate sulle spiagge pietresi.

Sabato 22 e domenica 23 giugno la Pro Loco di Toirano con il patrocinio del Comune organizza la Festa del Solstizio d’Estate presso il piazzale delle ex scuole di via Polla.

A tavola con le primizie dalle ore 19 si potranno gustare trofie al pesto con patate e fagiolini, pennette ai profumi dell’orto, ravioli fritti, acciughe impanate e fritte, coniglio alla ligure, salsiccia grigliata, patatine fritte, condiglione alla ligure, dolci, bibite e vini locali doc. Le serate saranno accompagnate da musica dal vivo.

Vado Ligure. Da venerdì 21 a domenica 24 giugno presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Pace e Lavoro” nella Valle di Vado si tiene la Sagra della Lumaca. Oltre alle ottime lumache fresche si possono gustare tante ottime specialità: primi, secondi e dolci, accompagnate da vini piemontesi e veneti, birre.

Ogni sera non mancherà la musica dal vivo. Si esibiranno venerdì 21 giugno i Slot Machine, sabato 22 giugno Robi DJ, domenica 23 giugno Pierino one man band, lunedì 24 giugno Robi DJ.

Gli stand gastronomici saranno aperti venerdì 21 e sabato 22 giugno a cena dalle ore 19, domenica 23 e lunedì 24 giugno a pranzo da mezzogiorno e a cena dalle 19. In caso di maltempo saranno disponibili posti al coperto.

Sabato 22 giugno alle ore 21 al Teatro Castello di Spotorno andrà in scena la commedia “La domenica si riposa” del Teatro Pigreco. Elegante e arredato con gusto, l’appartamento dei Signori Brambilla, proposto in affitto dall’Agenzia Immobiliare Tutto Tetto, diventa l’alcova ideale per gli incontri amorosi di tre coppie.

Dora, donna ordinata e meticolosa, ha ritrovato dopo precisamente sei anni, 8 mesi, 17 giorni e 3 ore Ciro, suo ex fidanzato napoletano di cui è ancora perdutamente innamorata. Francois, marito francese di Dora, stanco delle regole della precisissima moglie e del rigore impostigli dal “bon ton” francese, si finge fotografo di moda per attirare a sé la giovane Carolina, desiderosa di diventare fotomodella. Mattia, fidanzato di Carolina, si ritrova inaspettatamente tra le braccia la svampita Tatiana, moglie trasgressiva di Ciro, e ne approfitta.

Tra rocambolesche peripezie, sequenze di bizzarri imprevisti e colpi di scena le tre coppie clandestine si alternano tra focosi intrecci amorosi e divertenti malintesi fino a quando la verità non viene a galla e allora la domanda è “chi ha tradito chi?”. La risposta è più semplice di quanto si immagini: non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore… finché dura… e allora che sia amore ogni giorno della settimana ma… “La domenica si riposa”!