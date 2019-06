Non solo resistenza: Sara Meloni campionessa nazionale sui 300 metri e nel vortex

Borghetto Santo Spirito. Sebbene velocità e lanci non siano discipline che predilige Sara Meloni, la giovane atleta di Borghetto Santo Spirito, 7 anni di età, portacolori del Team Endurance, questa mattina, domenica 9 giugno, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo nazionale Uisp categoria Esordienti 6 nei 300 metri piani e nel lancio del vortex, attrezzo sportivo utilizzato nelle categorie giovanili dell’atletica leggera come attrezzo da lancio propedeutico per il lancio del giavellotto.

I campionati nazionali Uisp, individuali e di società, si sono tenuti a Campi Bisenzio, in Toscana, nelle giornate di ieri ed oggi, organizzati dalla SdA Atletica Leggera Uisp Toscana e dalla SdA Atletica Leggera Uisp nazionale.