Noli, il sindaco Fossati presenta la sua giunta comunale: Debora Manzino vice sindaco

Noli. E’ stata formalizzata dal neo sindaco di Noli Lucio Fossati la nuova giunta comunale di Noli. Dopo il successo alle recenti elezioni comunali il primo cittadino si è messo subito all’opera per iniziare il mandato amministrativo, in primis con la composizione della squadra di governo cittadino.

Debora Manzino è il nuovo vice sindaco, con deleghe a lavori pubblici e protezione civile. Alberto Peluffo è stato nominato assessore, con deleghe a turismo, sport e gemellaggi.

Incarichi, naturalmente, anche per i consiglieri comunali: per il capogruppo in Consiglio comunale della lista vincente alle amministrative, #IdeaNoli, Antonio Bonora, deleghe a pesca, demanio e polizia locale.

Per il consigliere comunale di maggioranza Eleonora Cascione delega all’urbanistica. Per Irene Magnone delega al commercio, per Franco Aloia riqualificazione territoriale, infine per il consigliere Nada Calandria deleghe a politiche giovanili e associazioni.

“Era nostra intenzione metterci subito al lavoro con la composizione della giunta comunale per realizzare il nostro programma amministrativo” afferma il sindaco Lucio Fossati. “Abbiamo messo in campo una squadra forte e coesa distribuendo al meglio gli incarichi, siamo soddisfatti e ora con entusiasmo iniziaremo la nostra azione per la comunità nolese” conclude il primo cittadino nolese.