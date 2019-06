Noli, capriolo rischia di affogare in una vasca di raccolta delle acque piovane: salvato dai vigili del fuoco

Noli. E’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco il capriolo che, ieri sera, stava rischiando di affogare in una vasca di raccolta delle acque piovane a Noli.

L’episodio si è verificato in tarda serata in regione Luminella. Secondo quanto ricostruito, l’animale sarebbe caduto nella cisterna, piena d’acqua per circa un metro e mezzo di altezza, e non sarebbe più stato in grado di uscirne.

Gli uomini del distaccamento di Finale Ligure sono prontamente intervenuti recuperando l’animale e somministrandogli poi le cure del caso.