Noli, cade nella grotta dei Falsari: soccorsa escursionista

Noli. E’ ancora in corso l’intervento per una escursionista rimasta ferita dopo una caduta all’interno della Grotta dei Falsari a Noli. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 16:00 di oggi pomeriggio.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, degli uomini del soccorso alpino, dei militi della Croce Bianca di Noli e dell’automedica del 118: a supporto delle operazioni di soccorso sta arrivando da Savona anche la squadra Saf dei vigili del fuoco. Vista la zona particolarmente impervia il recupero della donna è particolarmente difficile.

Stando alle prime informazioni pare che non abbia riportato ferite o traumi significativi.

Una volta raggiunta all’interno della grotta dai soccorritori l’escursionista sarà imbragata e issata sulla barella per il trasferimento presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Restano ancora da appurare le cause esatte della caduta all’interno della grotta, dove già in passato non sono mancati interventi di soccorso per escursionisti rimasti feriti a seguito di cadute o incidenti.