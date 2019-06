No alla chiusura degli ospedali del ponente: raccolta firme anche ad Andora

Andora si unisce in supporto alla “cittadinanzattiva di Imperia e Sanremo” per la petizione contro la chiusura degli Ospedali di Imperia e Sanremo e dei rispettivi pronto soccorso.

“Ci siamo già attivati portando i moduli per la raccolta firme in vari esercizi della cittadina, i quali hanno aderito, così come le Amministrazioni di Testico e Stellanello e le Proloco della Val Merula. Inoltre si farà un banchetto sabato 8 giugno in piazza Roma ad Andora dalle 15 alle 18” spiega una rappresentante della Cittadinanza attiva di Andora.

“Si specifica che il tutto si svolgerà in modo apartitico essendo una iniziativa popolare. Si invitato quindi sia cittadini sia turisti a venire a firmare numerosi. Difendiamo il nostro diritto ad essere soccorsi con tempistiche che non mettano a rischio la nostra vita” concludono i promotori dell’iniziativa.