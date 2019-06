No al biodigestore nelle aree ex Tirreno Power: incontro pubblico del M5S

Vado Ligure. Prosegue la battaglia del M5S ligure e savonese contro l’ipotesi del progetto di biodigestore nelle aree ex Tirreno Power a Vado Ligure.

E’ stato organizzato un incontro pubblico, in programma sabato 15 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, presso la Baia dei Pirati sulla via Aurelia a Vado Ligure. L’evento si propone di mettere in luce le criticità del possibile progetto per la realizzazione di un biodigestore che, secondo il “Piano d’area omogenea per la gestione integrata dei rifiuti” della Provincia di Savona (delibera del Consiglio n. 43 del 2 agosto 2018), potrebbe trovare spazio nelle ex aree Tirreno Power di Vado Ligure.

All’incontro interverranno: Alberto Zolezzi, Portavoce alla Camera; Roberto Traversi, Portavoce alla Camera e Membro della Commissione Ambiente; Andrea Melis, Consigliere regionale; Marco De Ferrari, Consigliere regionale e Marco Grondacci, Giurista Ambientale.