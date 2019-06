Nei fine settimana estivi niente cantieri sulla A6 Torino-Savona

Savona. Dalle 5 di questa mattina, in anticipo rispetto alla data prevista del 5 luglio, è stato completamente ripristinato il transito su due correnti veicolari in prossimità del viadotto “Generale Franco Romano” ubicato tra gli svincoli di Marene e Fossano in direzione Savona sulla A6 Torino-Savona.

Ciò consente di poter escludere nel tratto, già a partire da questo fine settimana, eventuali code anche in direzione Savona. La scorsa settimana è stato rimosso il cantiere nella direzione Torino.

Spiegano da Autostrada dei Fiori: “Tale risultato è stato reso possibile anche grazie allo straordinario impegno dei tecnici e delle maestranze dell’impresa esecutrice Itinera spa che hanno lavorato ininterrottamente anche di notte. Dal prossimo 8 luglio, per circa un mese, verranno completate le attività per il rifacimento della pavimentazione drenante e della segnaletica orizzontale che saranno sospese nei fine settimana al fine di garantire la massima fluidità al traffico”.

Aggiunge la società: “In considerazione del previsto aumento del traffico della stagione estiva, durante i fine settimana saranno rimossi tutti i cantieri autostradali amovibili che possano comportare accodamenti”.

Per essere costantemente aggiornati in tempo reale sul traffico, i nostri clienti potranno consultare il sito mobile autofiori.it o iscriversi gratuitamente al servizio di informazione attraverso le piattaforme Telegram, Facebook o messaggistica via sms.