Navicelle, al via la 23a edizione della rassegna per l’infanzia

Celle Ligure. Prende il via l’edizione numero 23 di Navicelle, rassegna per l’infanzia promossa dal comune di Celle Ligure che prevede al suo interno una variegata serie di proposte.

Durante la settimana inaugurale di Navicelle, a partire da oggi e fino a domenica 23 giugno, sarà allestita presso la Sala Consiliare di Via Boagno una ludoteca che tutti i pomeriggi dalle ore 16,30 alle 19 offrirà ai piccoli cellesi e ospiti la possibilità di ascoltare storie e successivamente giocare intorno alle suggestioni suscitate. Ogni sera poi, presso il suggestivo palco in Piazzetta Raffaele Arecco, saranno proposte rappresentazioni teatrali selezionate dalle più interessanti proposte di compagnie nazionali.

Molte saranno le occasioni di svago offerte ai piccoli ospiti e residenti per tutta la stagione estiva. “Ci preme sottolineare – commentano dal Comune – il ricorrente denominatore delle tematiche ambientali, per offrire spunti di riflessione ai bambini e alle loro famiglie su un tema così importante”.

Di seguito il programma della settimana.

LUNEDI’ 17 GIUGNO

Inaugurazione della VENTITREESIMA edizione di Navicelle, rassegna che come tutti gli anni si rivolge al mondo dell’infanzia promuovendo attività culturali e riscretive inserite in un ricco calendario.

Ore 16,30 – SALA CONSILIARE “La parata dei pesci volanti” a cura della Ludoteca Comunale ” Mago Merlino”

Ore 21,15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – BANDACLOWN “CIAFFERO BAND” – Compagnia Teatro Scalzo- Spettacolo musicale itinerante con continue improvvisazioni e gags.

MARTEDI’ 18 GIUGNO

Ore 16,30 – SALA CONSILIARE “Oltre le onde” a cura della Ludoteca Comunale ” Mago Merlino”

Ore 21,15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – IL BOSCO DEI SOGNI CONGELATI – Nati da un sogno – In un luogo sconosciuto esiste un bosco incantato, chiamato il Bosco dei Sogni Congelati, nel quale finiscono i sogni perduti dei bambini. Quando uno di loro, spaventato dalle difficoltà e dai sacrifici necessari per realizzarlo, decide di rinunciarvi, questo finisce nel bosco: e lì rimane, cristallizzato, in attesa di vivere e realizzarsi, oppure morire…

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO

Ore 16,30 – SALA CONSILIARE “Ricordi d’estate” a cura della Ludoteca Comunale ” Mago Merlino”

Ore 21,15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – ROSA MA NON TROPPO, STORIE DI RAGAZZE CORAGGIOSE E RIBELLI – Onda Teatro Torino – Un racconto sfaccettato e multiforme si articola attraverso le avventure di grandi donne, che sono state grandi bambine e che hanno immaginato, studiato, scoperto e contribuito a creare la Storia dell’umanità, come racconta il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”.

GIOVEDI’ 20 GIUGNO

Ore 16,30 – SALA CONSILIARE “All’arrembaggio” a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”.

Ore 21,15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – ORO BLU – Compagnia Mohamed Bah. In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI.

VENERDI’ 21 GIUGNO

Ore 16,30 – SALA CONSILIARE- “Disegnar… in fondo al mar” a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”.

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – Proiezione di un film d’animazione dedicato ai bambini nell’ambito della rassegna PELLICOLE. A cura dell’Associazione Cine Indipendente.

SABATO 22 GIUGNO

Ore 16.30, – SALA CONSILIARE- “Un mare…di carta” a cura della Ludoteca Comunale ” Mago Merlino”.

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – LA REGINA DELL’ACQUA – Gruppo Alcuni – Cilindro è rapito dalla regina dell’acqua con lo scopo di dominare tutta l’acqua che scorre nel suo regno. Diva e gli altri Cuccioli partono alla ricerca di Cilindro e dovranno trovare la soluzione per liberarlo dall’incantesimo. Una fiaba che mira alla crescita della consapevolezza dell’acqua come bene comune e come elemento da non sprecare.

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 16.30, – SALA CONSILIARE- “Blu pop-up” a cura della Ludoteca Comunale ” Mago Merlino” .

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE – Piazzetta Raffaele Arecco – CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA. BALLATA DEI CONTRARI – Oltre il ponte – Ci sono due villaggi. Uno in alto, in cima a una montagna, che si chiama Villaggio del Freddo, perché c’è la neve e gli abitanti sono infreddoliti, dove vive Malatesta un bambino un po’ solitario. L’altro in basso, ai piedi della montagna, vicino a un deserto, che si chiama Villaggio del Caldo, perché c’è la sabbia e gli abitanti sono accaldati, dove vive Malaspina una bambina un po’ ribelle.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti è possibile contattare:

Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica – Comune di Celle Ligure, tel. 019-990021

e-mail: infoturismocelle@celleligure.it

Siti: www.comunecelle.it e www.turismocelleligure.it