Nasce il Consorzio dell’Outdoor del finalese. Frascherelli: “È fondamentale e ci sarà spazio per tutti”

Finale Ligure. Dopo un’attesa durata oltre vent’anni, ciò che sembrava irrealizzabile è finalmente divenuto realtà: è nato il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese.

È stato presentato questo pomeriggio, in una location d’eccezione tutt’altro che casuale, ovvero sul palco della “24H of Finale”, il grande evento mountain bike (giunto alla sua ventunesima edizione) che richiama ogni anno migliaia di persone sull’Altopiano delle Manie e che rappresenta proprio una celebrazione della combinazione di sport e divertimento.

Il Consorzio nasce con l’obiettivo di valorizzare, tutelare, organizzare e promuovere il territorio del finalese e la sua offerta turistica, in Italia e nel mondo, attraverso una sinergia fra la rete degli imprenditori, le associazioni, il pubblico e il territorio stesso.

“So che non sarà facile perché le sfide sono molteplici, ma si tratta di una cosa fondamentale, – ha commentato il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli. – È indispensabile un approccio professionale al fenomeno dell’outdoor, così come è indispensabile che ci sia un soggetto privato (e sono molto felice che tutte le amministrazioni siano d’accordo in questi termini) che gestisca professionalmente tutto: controlli, sanzioni dove e quando servono, parcheggi, bagni, etc”.

“C’è e ci sarà spazio per tutti, dai camminatori ai bikers, arrampicatori, proprietari dei terreni: basterà ‘sedersi’ uno di fianco all’altro in modo da dare spazio a tutti. Obiettivo è lasciare a tutti possibilità di realizzare le loro passioni e portarle avanti. Mi rendo conto che non è una sfida semplice, ma non vedo alternative: l’unica risposta che può permettere di controllare e fare manutenzione con un servizio professionale. Da noi l’outdoor è nato in modo spontaneo ed è stato gestito per anni in modo spontaneo, ma ora i numeri non lo rendono più possibile”, ha concluso.

A fargli eco il presidente del neonato Consorzio Gianluca Viglizzo, che ha spiegato: “L’idea è che tutti insieme si può andare da qualche parte. Il ‘fenomeno Finale’ è complesso, perché l’offerta è tanta, ma la domanda è ancora maggiore. In una situazione del genere, gli attori devono guardarsi tra loro con collaborazione. L’imprenditoria può fare il primo passo, ma la differenza la si fa quando tutti insieme si ragiona in termini di sostenibilità del territorio”.

“La vera fonte rinnovabile è l’ambiente, il territorio. Il comprensorio finalese è a un livello molto alto, al top. L’obiettivo deve essere mantenere e non scollinare. La crescita è benvenuta, ma deve essere sostenibile. Ora c’è una buona congiuntura di energie: adesso è il momento di schiacciare sull’acceleratore”, ha concluso.