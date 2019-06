Millesimo. E’ il 34enne di Millesimo Maurizio Cordini il ragazzo che, ieri sera, è deceduto a seguito di un malore accusato mentre si trovava sul litorale di Bergeggi.

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 nella zona di Punta del Capo, quando il ragazzo si è sentito male subito dopo essere entrato in acqua. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della croce rossa di Vado Ligure e gli operatori di Savona Soccorso.

di 4 Galleria fotografica Malore in spiaggia a Bergeggi







Dopo aver prestato le prime cure sul posto, direttamente sulla battigia, i sanitari hanno trasferito il paziente in codice rosso al San Paolo di Savona. Nonostante la rapidità di intervento, però, per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo.

Restano ancora da stabilire le cause del decesso. Anche per questo, sul corpo del 34enne verrà effettuata un’autopsia.

Originario della Valbormida, i genitori Mauro e Renata gestivano una stazione di servizio a Millesimo. La madre è scomparsa due anni fa a causa di un tumore, mentre il padre è deceduto soltanto due mesi fa. Maurizio Cordini aveva frequentato l’Iss di Cairo e poi aveva lavorato per qualche tempo presso l’attività di famiglia. Da qualche tempo si era trasferito a Savona, dove viveva con la compagna. Era impiegato in una ditta del settore informatico.

Descritto come “un ragazzo solare e appassionato di musica”, la sua vita è stata purtroppo contraddistinta da numerosi lutti. Diversi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno già pubblicato sulla bacheca Facebook del ragazzo.