Albissola Marina. Domenica 26 maggio, nella palestra di Grana ad Albissola Marina, si è disputato il 2° Torneo di minibasket Forza Matteo, riservato alla categoria Scoiattoli.

“L’anno scorso di questi tempi il nostro Matteo stava giocando una partita ben più importante di un incontro di basket, stava giocando la partita della sua vita e… ha vinto! E quest’anno ha potuto essere la star del torneo – spiegano i dirigenti della Pallacanestro Vado -. A salutare il nostro Matteo c’erano tutti i suoi compagni del minibasket e c’era anche il suo (e nostro) grande amico Maurizio Cremonini, il maggior rappresentante del minibasket in Italia, che anche quest’anno ha voluto esserci”.

Partenza al mattino con i discorsi di rito, saggi di clarinetto e partite tre contro tre, poi pic-nic al parco di Villa Faraggiana, quindi pomeriggio con realizzazione del murales a tema “L’amicizia nello sport”, i dj dell’associazione benefica “Radio tra le Note” e la merenda offerta dal Conad.

“Insomma, la giornata è volata via! Un grazie di cuore ai miei amici istruttori Anna, Gian, Gabriele, Pietro ed Ale, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. E un grazie speciale alle mamme e papà supporter, per aver fatto di questo giorno un giorno speciale, non solo per Matteo ma anche per tutti noi” concludono.