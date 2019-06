Millesimo. Non solo di notte, ora è possibile incontrare i lupi anche in pieno giorno. È quanto accaduto a Millesimo, in mattinata, quando due giovani a bordo di un’auto sono riusciti a filmare la corsa di una (probabile) lupa incinta.

Secondo gli esperti, il colore e il comportamento dell’animale, che, disorientato cerca di dirigersi di nuovo verso il bosco, sono tipici del grande predatore. A sembrare strana, invece, è la mole.

Foto 2 di 2



In questo periodo, però, scadono i termini naturali delle gravidanze, pertanto l’animale in evidente sovrappeso fa pensare ad un esemplare femmina alle prese con una cucciolata in arrivo.