Micromobilità elettrica, per Leda Volpi (M5S) hoverboard e monopattini elettrici “opportunità per il turismo nel savonese”

Liguria. “Con la firma del Ministro delle Infrastrutture Toninelli al decreto ministeriale del 4 giugno 2019 anche in Provincia di Savona, e penso soprattutto ai Comuni a forte vocazione turistica, prenderà il via la sperimentazione della cosiddetta micromobilità elettrica, ovvero hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel nelle nostre città”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Leda Volpi.

“La sperimentazione potrà prendere avvio da quest’estate e permetterà la circolazione in città di questi mezzi non previsti dal Codice e dunque fino ad oggi vietati – spiega – Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h. La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del Mit, potrà durare minimo un anno e massimo due anni”.

“Il decreto – prosegue – stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h. Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti”.

Il dm specifica inoltre le caratteristiche tecniche che i veicoli devono possedere per essere ammessi alla sperimentazione. I comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una “campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio”.

“l’obiettivo per la provincia di Savona e per tutta la Liguria deve essere quello di migliorare la mobilità sostenibile e attrarre un maggior numero di presenze turistiche sul nostro territorio, potendo contare sui tanti chilometri di piste ciclabili e sui percorsi stradali adatti a questi mezzi elettrici: perciò invito tutte le amministrazioni comunali a partecipare al progetto di micromobilità elettrica” conclude Leda Volpi.