Microchip emozionale

E’ notizia di questi giorni che, tra i giudici della nuova edizione di X Factor, sarà presente Samuel Romano, conosciuto da tutti semplicemente come Samuel: il cantante dei Subsonica.

Non so se i “millenials” conoscano questo gruppo torinese che da 22 anni ha regalato musica elettronica, canzoni che sono diventate la colonna sonora della mia generazione: guardando lo scorso Concertone del primo maggio a Roma ho ascoltato i cori del pubblico sulle canzoni del bravissimo e giovane Gazzelle e meno partecipazione sui grandi cavalli di battaglia dei Subosnica e mi sono davvero sentita un po’ vecchia.

I Subsonica ci sono sempre stati: ricordo i pomeriggi di studio con la televisione accesa su MTV e il videoclip di “Nuova Ossessione” passare almeno tre o quattro volte nella stessa giornata con annesso “squillino” ad una mia compagna di classe come segnale di sintonizzarsi ad ascoltare la canzone.

Insomma, la mia adolescenza è trascorsa al ritmo delle loro canzoni e, ancora oggi, sanno essere sempre una certezza per accompagnarmi in un viaggio in macchina quando ho voglia di cantare e staccare la mente.

Quindi ecco a voi la mia playlist dei Subsonica, dedicata a chi non li ha mai ascoltati, a chi li ha persi di vista e a chi – come me – trova sempre un’ottima ragione per ascoltarli:

– Incantevole

– Tutti i miei sbagli

– Aurora Sogna

– Una nave in una foresta

– Veleno

– Il Diluvio

– La Glaciazione

– Depre

– Il Cielo su Torino

– Coriandoli a Natale

– Liberi tutti

– Strade

– Discolabirinto

– Nuvole Rapide

– Colpo di Pistola

Se la voce di Samuel saprà conquistarvi, vi segnalo inoltre i Motel Connection: musica elettronica interpretata da Samuel, Pisti e Pierfunk, ex bassista dei Subsonica.

E se siete innamorati – come la sottoscritta – di Torino ecco due film che fanno al caso vostro: Santa Maradona e A/R Andata+Ritorno, entrambi di Marco Ponti, dove vedrete storie particolari e coinvolgenti ambientate tra le vie del capoluogo piemontese e accompagnate dalle note dei Motel Connection.

Inoltre, il prossimo 10 agosto saranno a Loano in concerto: quindi indossiamo gli auricolari e diamo il via al ripasso per poter cantare insieme a loro!

"L'Angolo dei Curiosi" è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

