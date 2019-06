Liguria. Una veloce perturbazione interesserà il nord Italia nella giornata di sabato, con qualche effetto anche in Liguria. Da domenica bel tempo e progressivamente più caldo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi avremo al mattino qualche breve rovescio sarà possibile tra il Tigullio orientale e lo spezzino, ma in veloce attenuazione. Sul resto della regione poche nubi sparse con ampie zone di cielo sereno. A partire dal mezzogiorno nubi cumuliformi in crescita specie su Appennino centro-orientale e Alpi Liguri con i primi rovesci o temporali.

Tra il pomeriggio e la serata intensificazione dell’attività temporalesca specie tra Alpi Liguri e Valle Bormida, con sconfinamenti verso il savonese costiero e il genovese di ponente. Temporali possibili anche tra Val Trebbia, Aveto e alta Val di Vara. Sul resto della regione (imperiese e spezzino costiero) tempo in prevalenza asciutto.

Venti a circolazione ciclonica sul Golfo, tendenti a disporsi da nord-est sottocosta. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie, in calo le massime sotto le precipitazioni: sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 21 e 24 gradi.