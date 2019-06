Meteo: una domenica con nubi e schiarite nel savonese, piovaschi nelle zone interne

Liguria. Nei prossimi giorni una vasta depressione si avvicinerà al Mediterraneo, determinando una graduale instabilizzazione delle condizioni meteo sul nord-Italia. In Liguria e nel savonese si attende tempo variabile, con molte nubi, ma pochi fenomeni. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 9 giugno, giornata molto variabile, caratterizzata dal transito da ovest verso est di nubi medio-alte. Non si escludono brevi piovaschi o rovesci a gocce grosse a macchia di leopardo, specie nelle zone interne. Venti deboli o moderati da nord sul centro-ponente, di direzione variabile a levante. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi. Saranno comprese sulla costa tra 17 e 24 gradi, nell’interno tra 8 e 24.

Domani, lunedì 10 giugno, nubi alternate a schiarite, con qualche debole piovasco atteso in giornata, più probabile nelle zone interne. Venti: Moderati/tesi da nord sul centro-ponente, deboli/moderati da sud-est a levante. Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi a largo. Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie lungo le coste.

Martedì 11 giugno tempo ancora spiccatamente variabile, con nubi sparse a tratti compatte lungo le coste. Ventilazione vivace dai quadranti meridionali. Mari tra poco mossi e mossi. Temperature pressoché stazionarie.