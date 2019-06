Liguria. Progressivo rinforzo anticiclonico sul mediterraneo centro-occidentale, che permette un miglioramento e tempo stabile sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 17 giugno, nelle ore antelucane sarà possibile ancora qualche nube bassa lungo le coste, più probabile sul centro regionale, ma in rapido diradamento. Mattinata che proseguirà soleggiata su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno.

Nel pomeriggio qualche nube nelle zone interne, con cumuli più sviluppati sulla Val D’Aveto e sulle Alpi Liguri e Marittime, ove non si esclude qualche localizzato rovescio. Venti deboli a regime di brezza. Mare da poco mosso a mosso. Temperature: in lieve aumento nei valori massimi costieri, comprese sulla costa tra 16 e 26 gradi, nell’interno tra 10 e 26.

Domani, martedì 18 giugno, tempo stabile e cielo in prevalenza sereno con al più quale velatura di poco conto in transito in giornata. Locali cumuli pomeridiani compariranno sui rilievi, più sviluppati su Alpi Marittime e Val D’Aveto, dove non si esclude qualche rapido rovescio. Temperature stazionarie.

Mercoledì 19 giugno prosegue le fase stabile con tempo in prevalenza soleggiato.