Liguria. Una vasta saccatura presente sull’Europa occidentale invia molte nubi, ma scarsi fenomeni sulla nostra regione. Ecco il meteo Liguria secondo gli esperti del centro Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, venerdì 7 giugno, bel tempo ma con tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta dal mare verso la terraferma. Nel pomeriggio passaggio di nuvolosità alto-cumuliforme (medio-alta) su tutta la regione alternata a spazi di cielo sereno. Non si escludono sgocciolii o piccoli rovesci in occasione degli addensamenti più compatti. In serata attenuazione della nuvolosità con spazi di sereno più ampi. Venti deboli da sud-est. Mare mosso. Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime. Comprese sulla costa tra 14 e 25 gradi. Nell’interno tra 8 e 24.

Domani, sabato 8 giugno, un po’ di nubi al mattino tra Genovese e Savonese, senza piogge, bel tempo altrove. Nel pomeriggio bel tempo su tutta la regione a parte qualche nube cumuliforme nelle zone interne, senza conseguenze. Venti deboli da sud-est. Mare da mosso a poco mosso, temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Domenica 9 poche nubi lungo le coste e addensamenti più intensi nelle zone interne senza fenomeni. Temperature in ulteriore e lieve aumento.