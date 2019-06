Liguria. Una vasta depressione situata sull’Europa occidentale invia correnti umide verso il nord Italia. Sulla Liguria molte nubi alternate a fasi soleggiate con basso rischio di pioggia.

Per la giornata di oggi, sabato 8 giugno, gli esperti del Centro Limet prevedono al mattino banchi di nubi medio-basse anche compatte tra il genovese di ponente e il savonese di levante. Non si esclude qualche locale pioviggine in corrispondenza delle nubi più intense. Maggiori schiarite sul resto della regione, specie su imperiese e spezzino.

Nel corso della giornata graduale attenuazione della nuvolosità bassa che resterà confinata in mare aperto e su limitati tratti della costa centrale; tempo nel complesso buono altrove con qualche cumulo solo nei settori più interni. In prevalenza sereno ovunque in serata.

Venti deboli o moderati in prevalenza da sud o sud est, in attenuazione in serata. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime in aumento, pressoché stazionarie le massime: sulla costa minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 21 e 24 gradi; all’interno minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Per domani, domenica 9 giugno, lungo le coste passaggio di nubi medio-alte per gran parte della giornata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Addensamenti più consistenti sui crinali e i versanti padani; non si esclude qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto.

Venti moderati da nord-est sul settore centro-occidentale della costa con occasionali rinforzi, deboli da est altrove. Mare stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature in aumento lungo la fascia costiera, stazionarie nelle zone interne.

Per lunedì 10 giugno molte nubi, in genere medio-alte, ma scarsi fenomeni sulla nostra regione. Temperature stazionarie, ventilazione moderata.