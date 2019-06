Savona. L’affondo di una depressione ad ovest della penisola iberica richiamerà aria via via più calda dal nord Africa lungo l’asse Spagna-Francia, spingendosi da metà settimana fino alla Gran Bretagna. Non saranno risparmiati il nord-ovest italiano e la Liguria, dove le temperature schizzeranno verso l’alto nei prossimi giorni, in un contesto stabile.

La mattinata odierna intanto inizia calda e soleggiata sulla nostra regione. Le minime costiere faticano ad andare sotto i 20 gradi, mentre nell’entroterra troviamo valori compresi tra 9 e 18 gradi, in rapido aumento. La ventilazione è debole dai quadranti settentrionali, l’umidità relativa su valori medio-alti.

La giornata proseguirà sotto il cielo azzurro, seppur non limpido; solo qualche modesto cumulo potrà apparire sulle creste montuose senza dare luogo a fenomeni. La brezza di mare, seppur debole, si farà strada nel pomeriggio lungo la fascia costiera, prima di una rotazione a nord dei venti in serata e nella notte. Le temperature massime, in aumento sia al suolo che in quota, potranno raggiungere i 30 gradi su alcuni tratti di costa e nelle conche interne.

Nei prossimi giorni secondo gli esperti di Limet l’anticiclone si espanderà ulteriormente affluire aria sempre più calda, specie da metà settimana, quando ad 850 hPa (circa 1600 metri) potremmo raggiungere anche i 25 gradi, che si tradurranno in temperature al suolo anche superiori ai 35 gradi.