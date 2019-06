Liguria. L’anticiclone continua a dominare la scena sul Mediterraneo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi, giovedì 20 giugno, avremo al primo mattino qualche nube bassa potrà interessare le coste del savonese ma in diradamento con il passare delle ore, sereno altrove. Dal pomeriggio passaggio di velature da ovest verso est e in serata nuovo aumento delle nubi basse tra genovesato e savonese costiero.

Venti meridionali con rinforzi nelle aree interne del centro ponente (marino). Mare poco mosso. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 24 e 30 gradi; all’interno minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 26 e 31 gradi.

Per domani, venerdì 21 giugno, avremo tempo sereno ma con passaggio di velature in giornata. Venti deboli meridionali con rinforzi nelle aree interne del centro ponente. Rotazione da nord in serata. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Infine, sabato 22 giugno poco nuvoloso ovunque. Fenomeni temporaleschi sui rilievi durante le ore pomeridiane.