Dopo il veloce passaggio instabile di ieri, ritornano condizioni di stabilità sulla Liguria in attesa dell’ondata di calore in arrivo nel corso della prossima settimana.

Cieli soleggiati e atmosfera limpida sono gli ingredienti meteo di questa domenica mattina sulla Liguria dopo il veloce transito nel pomeriggio di ieri, della prevista linea d’instabilità che ha portato a un calo delle temperature nel pomeriggio e nei valori minimi della notte appena trascorsa. Un veloce ricambio d’aria più fresca che è destinato a durare molto poco pronto a essere sostituito già in avvio di settimana da aria decisamente più calda e di natura diversa di matrice subtropicale in risalita dal Nord Africa.

Il consueto sguardo alle temperature minime registrate dalle centraline della rete Limet mostra valori in leggera diminuzione compresi tra +16 e +20°C lungo la fascia costiera, diminuzione più sensibile nell’entroterra in particolare nei fondovalle con valori minimi di +8.1°C a Bardineto (SV), +11°C a Millesimo (SV), +7.9°C a Rezzoaglio(GE) e +11.7°C a Graveglia(SP). In queste località di fondovalle i cieli sereni e l’assenza di ventilazione permettono la dispersione del calore diurno accumulato con il solito sviluppo del fenomeno dell’inversione termica in condizioni di alta pressione.

Questa domenica vedrà dunque cieli soleggiati su tutta la regione, poche nubi cumuliformi pomeridiane sopra le cime dell’Appennino con ancora la possibilità di qualche fenomeno locale d’instabilità tra Val d’Aveto e alta Val di Vara a levante.

Le temperature risulteranno in aumento con caldo ancora moderato. Valori massimi attesi tra 26 e 31°C lungo le riviere, qualche punto in più nei fondovalle interni. La ventilazione si disporrà durante la giornata a regime di brezza e il mare si presenterà poco mosso sotto costa. La nuova settimana vedrà l’affermarsi della risalita del promontorio anticiclonico che darà luogo alla prima ondata di calore della stagione che seguiremo riguardo alla sua evoluzione e durata nei nostri consueti bollettini e aggiornamenti.