Liguria. Una depressione a ovest consente infiltrazioni umide, specialmente a quote più alte, determinando nuvolosità in transito e tempo variabile con qualche nota instabile. Queste le previsioni meteo per la Liguria secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 10 giugno, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte e stratificazioni in transito, più fitte nella prima parte di giornata. Non si esclude qualche rapido rovescio, ma si tratterà di fenomeni locali e rapidi, più probabili al mattino. Nel pomeriggio maggiori aperture. Venti: Moderati settentrionali, localmente tesi Mari: Stirato. Temperature: Stazionarie, comprese sulla costa tra 17 e 27 gradi, nell’interno tra 8 e 24.

Domani, martedì 11 giugno, ancora nuvolosità sparsa su tutta la regione, ma con basso rischio di fenomeni e ampie schiarite. Venti in rotazione da nord a sud. Mare stirato. Temperature in calo nei valori massimi costieri.

Mercoledì 12 giugno nubi residue al mattino con schiarite progressive sino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.