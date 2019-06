Liguria. Ecco la situazione meteo sulla Liguria secondo Limet: Alta pressione e bel tempo sulla nostra regione almeno fino alla giornata di lunedi. Nubi locali nelle zone interne, ma con basso rischio di temporali. Temperature in aumento.

Previsioni valide per: sabato 1 giugno 2019

Cielo e Fenomeni: Al mattino bel tempo su tutta la regione salvo qualche velatura o nube alta di passaggio; nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, specie sull’Appennino centro-orientale e Alpi Liguri, senza precipitazioni, bel tempo altrove. In serata dissolvimento degli annuvolamenti e ritorno del sereno su tutta la Liguria.

Venti: Deboli da nord al primo mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: In lieve aumento

Previsioni valide per: domenica 2 giugno 2019

Cielo e Fenomeni: Giornata soleggiata e stabile su tutta la regione. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sull’Appennino centro-orientale e le Alpi Liguri, senza fenomeni degni di nota, invariato altrove. In serata passaggio di velature da nord-est a levante, sereno sul resto della Liguria.

Venti: Deboli di direzione variabile, in regime di brezza lungo le coste. Mari: Calmo

Temperature: In lieve aumento

Tendenza per: lunedì 3 giugno 2019

Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque al mattino. Sviluppo di qualche isolato temporale nel pomeriggio su Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto, in attenuazione in serata. Temperature in ulteriore aumento.