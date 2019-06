Liguria. Alta pressione in graduale invecchiamento, ma sempre al comando della scena mediterranea. Temperature in lieve stemperamento, ma ancora abbondantemente al di sopra della norma, in un contesto piuttosto afoso.

La giornata esordirà sotto cieli in prevalenza sereni, qualche nube medio-bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, in rapido dissolvimento in mattinata. Nel pomeriggio attività cumuliforme sul settore alpino alle spalle dell’imperiese e sul comparto appenninico trebbio-avetano, con la possibilità di qualche debole piovasco o rovescio. Tempo nuovamente sereno ovunque in serata.

Venti deboli da nord sul medio ed estremo ponente, da sud-est sul centro-levante. Mari generalmente quasi calmi.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione: sulla costa minime tra 25 e 28 gradi, massime tra 33 e 35 gradi, all’interno minime tra 14 e 23 gradi, massime tra 30 e 34 gradi.

Il caldo intenso comporterà un disagio fisiologico per afa piuttosto marcata sulle zone costiere centro-levantine. Si consiglia di evitare di esporsi al sole durante le ore più calde della giornata e di bere molta acqua.