Liguria. Durante l’intero fine settimana affluirà aria umida verso la Liguria, portando nuvolosità bassa. Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto su buona parte della regione senza comunque precipitazioni.

Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri. Ecco quelli minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia: Genova: +20.6°C, Savona: +18.4°C, Imperia: +18.8°C, La Spezia: +21.6°C.

Nelle prossime ore continueranno ad insistere nubi basse specialmente sul settore centrale, mentre sugli estremi della regione ci saranno delle schiarite anche ampie e durature.

Le temperature massime saranno in lieve calo, non andranno oltre i 25°C/26°C. Venti in rotazione a sud/sud-ovest con intensità moderata, mare mosso o molto mosso.