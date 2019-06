Liguria. L’espansione dell’alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo farà da sfondo a condizioni meteo stabili e soleggiate sul nord-Italia e sulla Liguria. Faranno eccezione i rilievi durante le ore più calde della giornate. Temperature in aumento, su valori attorno alla media per il periodo.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 2 giugno, secondo gli esperti del Centro Limet avremo bel tempo su tutta la regione. Durante le ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuli-formi nelle aree interne, con la possibilità di qualche localizzato piovasco o rovescio su Alpi imperiesi e sul comparto appenninico trebbio-avetano.

Venti a regime di brezza/brezza tesa dai quadranti meridionali al mattino, in rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani (marin bianco). Mari calmi o quasi calmi, moto ondoso in lieve aumento dal pomeriggio a largo. Temperature in lieve aumento: sulla costa minime tra 13 e 17 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 20 e 24 gradi.

Per domani, lunedì 3 giugno, giornata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio nubi cumuli-formi nell’entroterra, ove non si esclude qualche isolato acquazzone. Venti deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo, come di consueto, nel pomeriggio sui versanti padani. Mari generalmente calmi. Temperature in ulteriore, lieve aumento.

Infine, per martedì 4 giugno, avremo tanto sole sulla Liguria, possibili deboli note instabili nelle aree interne nelle ore centrali del giorno. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente calmi. Temperature stazionarie.