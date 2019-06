Messa in sicurezza rii ad Albenga, Mai: “Regione conferma finanziamento, ma Comune non ha sfruttato appieno il Psr”

Albenga. “Il Comune di Albenga ha partecipato alla misura 5.1 che comprendeva un finanziamento totale di 3.990.000 euro. I progetti presentati hanno un valore inferiore a quanto è stanziato, quindi tutti i progetti ammissibili saranno finanziati. Dagli uffici ho saputo che il progetto di Albenga è ammissibile. Pertanto, otterrà il finanziamento. Abbiamo però chiesto delle integrazioni non vincolanti per l’ammissibilità del progetto, in modo da chiarire alcuni aspetti”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai (Lega) in riferimento all’intervento che prevede la messa in sicurezza del rio Fasceo, partendo dalla congiunzione con il rio Carenda, sul territorio di Albenga.

“Sarà un lavoro – ha aggiunto l’assessore Mai – che partirà a valle della congiunzione per poi proseguire per un totale di circa 50 metri fino al punto in cui i due rii si incontrano. Questo permetterà di togliere l’attuale tombinatura della confluenza e realizzare un ponte. Sono soddisfatto perché tramite questo intervento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, reso possibile grazie all’impegno dei miei uffici in Regione, la sicurezza dell’area e la tenuta idrogeologica del Fasceo cambierà radicalmente. I finanziamenti dovrebbero arrivare entro fine giugno, al massimo con l’inizio di luglio termineremo la fase istruttoria del bando. Successivamente ci saranno, per legge, diciotto mesi di tempo per realizzare l’intervento”.

“Tuttavia – prosegue – il mio rammarico è che invece il progetto del Comune di Albenga, che poteva essere senz’altro più ampio, non permetterà di andare a finanziare la messa in sicurezza a monte del rio Carenda e del rio Fasceo prima della confluenza. Si tratta di un’occasione persa. Infatti, da parte del Comune, purtroppo non è stato sfruttato appieno il Psr che, in base a come lo abbiamo studiato, avrebbe potuto dare una risposta più completa al territorio albenganese”.