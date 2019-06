Mercato allenatori, Luca Diddi e Andrea Caverzan sono ad un passo dal sedersi sulle panchine di Savona e Ospedaletti

Savona. Dopo il passaggio di Diego Alessi al Vado, le indiscrezioni di radio mercato parlano di un imminente accordo tra il tecnico Andrea Caverzan e l’Ospedaletti. L’ex tecnico del Finale andrà a sostituire sulla panchina degli “orange”, il tecnico della promozione in Eccellenza, Alain Carlet.

Il Savona del dopo Alessandro Grandoni arriva da Carpi. Luca Diddi, ex tecnico delle giovanili del Carpi, è il favorito per assumere le redini tecniche degli striscioni.

Davide Palermo ed il Celle Ligure hanno trovato l’accordo per proseguire il loro rapporto sportivo. Il tecnico genovese, dopo la brillante salvezza, ottenuta nella stagione da poco terminata, si siederà nuovamente sulla panchina giallorossa.

Le strade tra Massimiliano Brignone e il Plodio (retrocesso in Seconda Categoria) non corrono più parallele. A darne notizia è la stessa società valbormidese, attraverso un comunicato stampa: “Purtroppo, nel calcio in particolare, certi cicli sono destinati a concludersi, ma i ricordi per aver costruito qualcosa di indimenticabile restano indimenticabili”.