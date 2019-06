Celle Ligure. Gare di atletica leggera a Celle Ligure, martedì 4 giugno, per avvicinare disabilità e sport. Iniziativa organizzata dai quattro Lions Club liguri della zona 3-A del Distretto Lions 108 Ia3 (Liguria di ponente e Piemonte occidentale); enti promotori ed organizzatori Comune di Celle Ligure, Comune di Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure, ASD Atletica Varazze, ASD Atletica Arcobaleno Savona, Fispes e Cip.

Una manifestazione di grande impatto e forte partecipazione: dodici i Comuni rappresentati dagli istituti scolastici presenti a questa edizione del Meeting Arcobaleno Scuola, evento collaterale al 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa che avrà luogo presso il medesimo impianto, il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure, giovedì 18 luglio.

Oltre quattrocento alunni ed alunne in gara per questo evento che coniuga sempre più formazione e sport, con grande evidenza anche per l’aspetto sociale dell’effettivo inserimento e coinvolgimento anche di persone in difficoltà.

Significativa la presenza dei gruppi dell’Adso Savona e de Il Granello di Varazze con numerosi atleti Special Olympics in gara. Tra le autorità presente il neo consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Carlo Brindelli.

Tra i testimonial d’eccezione presenti l’atleta Davide Sciuva della Nazionale italiana di weelchair hockey e Marco Basso atleta Special Olympics, medaglia d’oro 2019 ad Abu Dhabi nei 1600 metri nuoto in acque libere, nonché Francesco Alipede, a sua volta a medaglia ad Abu Dhabi con la formazione di pallavolo, in questa occasione presente anche come atleta partecipante.

C’è stato anche modo di scoprire alcuni nuovi talenti per l’atletica leggera e, in tale ambito, citiamo alcuni dei risultati di maggior rilievo.

In ambito femminile evidenziamo l’ottimo balzo a 4,46 con cui Anna Crovetto (Varazze) si è imposta nel salto in lungo Cadette. Sempre da Varazze giunge la vincitrice del lungo Ragazze, Irene Oggiano, che realizza un probante 4,30.

Il getto del peso Cadetti registra l’affermazione del cellese Andrea Spairani con un miglior lancio di 10,00 metri. Nel vortex ottima la misura di 41,57 realizzata dal vincitore Tommaso Cantini (Arenzano).

Passando alle corse, sui 60 piani tra le Ragazze prevale in maniera netta Beatrice Musso (Varazze) che corre in 8″98. Vittoria tra i Ragazzi per l’altro varazzino Francesco Recagno in 8″80.

Sugli 80 cadette Chiara Codino (Varazze) la spunta in 11″22 su Annaluna Pittella (Celle Ligure), seconda in 11″43. Nella gara degli 80 Cadetti affermazione netta per Lorenzo Gallo (Albissola Marina) che si impone correndo in 10″18.

Nei 600 dominio della portacolori di Millesimo Asia Zucchino tra le ragazze con un crono finale di 1’56″37. I 600 Ragazzi se li aggiudica Martino Oddero (Albissola Marina) correndo in 1’50″60.

La gara dei 600 Cadette vede l’affermazione in volata di Matilde Donati (Albissola Marina) in 1’54″46. Nella corrispondente prova riservata ai Cadetti Enrico Ulivi (Cogoleto) risulta vincitore con il crono di 1’43″53.

A conferma del collegamento tra questo evento collaterale al 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa ed il contesto internazionale, anche quest’anno possibilità per i primi tre classificati in ogni gara di partecipare ad una esperienza sportiva sicuramente interessante: grazie ad un particolare bonus messo a disposizione dagli organizzatori potranno presenziare gratuitamente al celebre Meeting Herculis 2019, in programma a Montecarlo venerdì 12 luglio.

Abbinata all’evento anche la borsa di studio intitolata a Michele Olmo. Verrà assegnata ai diplomandi di Celle Ligure che abbineranno il migliore risultato scolastico alla migliore performance sportiva realizzata in questa occasione.

Di seguito i risultati completi.