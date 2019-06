Marcia, Mattia Braggio sesto ai campionati italiani Juniores col nuovo personale

Finale Ligure. Ottanta titoli in palio in tre giorni, da venerdì 7 a domenica 9 giugno. A Rieti sono andati in scena i campionati italiani Juniores e Promesse, con oltre duemila presente gara.

I migliori under 20 e under 23 da tutta Italia si sono ritrovati al Guidobaldi, lo stadio della città laziale, per conquistarsi uno spazio di rilievo nel panorama giovanile nazionale.

Nel tardo pomeriggio di venerdì i riflettori erano puntati sulla 10 chilometri di marcia. Tra i protagonisti, Mattia Braggio, portacolori del Gruppo Città di Genova, cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio.

In una competizione caratterizzata da vari ritiri, Mattia è riuscito a portare a termine la gara, ottenendo un eccellente sesto posto finale.

Non è solo il piazzamento a meritare applausi: Braggio ha demolito il vecchio personale, fermando il cronometro a 45’51″82. L’atleta diciannovenne, guidato da Emidio Orfanelli, prosegue quindi nella sua ascesa di rendimento e si presenta al meglio per gli appuntamenti della seconda metà di stagione.

Il marciatore finalese è giunto a meno di 3 minuti dal campione italiano Riccardo Orsoni del Cus Parma; secondo si è classificato Andrea Cosi dell’Atletica Firenze Marathon, terzo Aldo Andrei del Valsugana Trentino.

