Alassio. Rientra vittoriosa l’Alassio Wave Walking, squadra italiana di marcia acquatica, in trasferta in Corsica per la seconda tappa del circuito internazionale 2019, che si concluderà proprio con la tappa italiana di Alassio in programma il 5 e 6 ottobre.

Durante la gara francese, la squadra alassina si è confrontata coi campioni internazionali ottenendo medaglie ed ottimi risultati che andranno a sommarsi nella classifica generale del 2019. “Sono orgoglioso per conto di Fie Italia dei risultati ottenuti – commenta il presidente della Federazione Italiana Escursionismo, Domenico Pandolfo -. Al momento sono due le scuole di marcia acquatica in Italia (oltre ad Alassio, la vicina Andora) e la federazione ha fra i suoi obiettivi il potenziamento di tale disciplina, mirato ad una diffusione oltre che fra gli affiliati rivieraschi, anche in altre regioni d’Italia dove abbiamo già cominciato a porre le basi per sviluppi futuri”.

Foto 3 di 5









La squadra italiana ha alle spalle già diverse trasferte: in Francia, a Les Sables D’Olonne, per comporre l’equipe internazionale ai campionati di Francia 2018, lo scorso ottobre; in Spagna, a Roses, a febbraio per la prima tappa del circuito 2019; a luglio partirà per la Tunisia e ad agosto sarà in Grecia in occasione della presentazione ufficiale della Marcia Acquatica ai Giochi Olimpici del Mediterraneo di Spiaggia che si terranno a Patrasso.

Già riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, la marcia acquatica è stata introdotta in Italia dalla Federazione Italiana Escursionismo un anno fa, grazie alla convenzione siglata con la Federazione Francese Escursionismo (FFRandonnée) lo scorso marzo 2018; nel nostro Paese l’esecutività è stata possibile grazie alla volontà del Circolo Nautico al Mare di Alassio di accogliere la prima scuola in Italia di quella che è stata insignita del Premio Adelasia in qualità di “Disciplina Emergente 2018”, ad opera del consigliere delegato allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti.

Alassio Wave Walking-Cnam è lieta di collaborare con l’altra scuola italiana ufficialmente riconosciuta dalle due federazioni, il Cinghiale Marino di Andora. “In qualità di presidente del Circolo Nautico al Mare di Alassio – dichiara Ennio Pogliano, presidente Cnam e Alassio Wave Walking – sono ben lieto di aver ospitato per primo l’iniziativa proposta da Alassio Wave Walking e di continuare sull’onda del successo ottenuto, continuare nel rispetto di quelle che sono le disposizioni della Federazione Italiana Escursionismo e della Federation Française Randonnée per portare avanti e diffondere maggiormente questa disciplina: invito tutti coloro che amano il mare e lo sport a partecipare il 6 ottobre ad Alassio, in piazza Partigiani, per conservare e migliorare il record ottenuto nel 2018 e formare il serpentone acquatico più lungo al mondo“.