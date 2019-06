Manovre salvavita pediatrica e rianimazione: la Cri di Magliolo organizza due corsi per la cittadinanza

Magliolo.Fine del mese di giugno all’insegna della formazione alla popolazione per il Comitato Locale di Magliolo della Croce Rossa Italiana con due eventi formativi in programma.

Il primo è per mercoledì 26 nel locale delle Associazioni di Tovo San Giacomo (in Via Roma 1) dove si terrà un corso esecutori di “Manovre Salvavita Pediatriche”. L’obiettivo del corso è quello di facilitare i partecipanti all’apprendimento, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, delle principali manovre salvavita (manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree)in caso di arresto cardio-circolatorio e ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino.

Il secondo appuntamento è invece previsto per Sabato 29 al campo sportivo di Magliolo dove, in collaborazione con l’Associazione “Magliolo 88 2.0” è stato organizzato un corso esecutori “Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare e uso del defibrillatore” il cui scopo è è l’apprendimento, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, dell’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) sia in età adulta e pediatrica.

Per ulteriori informazioni su orari, costi e disponibilità posti è possibile contattare l’utenza telefonica 333.9361327 ovvero all’indirizzo email mdped@tiscali.it o visitare la pagina facebook www.facebook.com/cri.magliolo.