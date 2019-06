Magliolo, violento scontro moto-camion: centauro ferito e soccorsi mobilitati

Magliolo. Brutto incidente questa sera, una manciata di minuti dopo le 18, a Magliolo. Ferito un ragazzo e soccorsi mobilitati.

Il sinistro è avvenuto in via Sant’Antonio Abate, ma non è ancora certa la dinamica: pare, secondo le prime testimonianze raccolte, che il ragazzo in sella alla moto abbia impattato il camion in manovra.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce bianca di Borgio e dell’automatica del 118. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto al giovane ferito, che ha riportato escoriazioni e contusioni, hanno optato per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure