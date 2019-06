Lutto nella Cgil per la scoparsa di Riccardo Aramini: era operaio e sindacalista della Cokitalia

Cairo Montenotte. Cordoglio della Cgil di Savona per la scomparsa di Riccardo Aramini, operaio e sindacalista della Cgil del Consiglio di Fabbrica della Cokitalia di Cairo Montenotte.

“Apprendiamo che ci ha prematuramente lasciato Riccardo Aramini, attivista della Cgil, che ha dato un forte contributo come delegato per moltissimi anni. Sono tanti i lavoratori e delegati che in queste ore hanno scritto alla nostra Camera del Lavoro per manifestare il proprio dolore e la propria vicinanza, cordoglio al quale si unisce tutta la Cgil di Savona” scrive Andrea Pasa, il segretario generale della Cgil Savona, a nome di tutta la Camera del lavoro.

“Ai familiari di Riccardo va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza in un momento così triste. Questo pomeriggio si terranno i funerali presso la chiesa di Bragno – Cairo Montenotte – alle ore 15.00. Ciao Riccardo, ciao compagno” concludono dalla Camera del Lavoro di Savona.