Loano. Incidente nautico nel pomeriggio di oggi a Loano.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due moto d’acqua, nello specchio acqueo davanti ad uno stabilimento balneare loanese.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 e 30. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti del mezzo, sbalzato in mare dopo l’impatto. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: il giovane, dopo essere stato portato a riva, è stato soccorso dal personale del 118, dai militi della Croce Rossa di Loano e della Croce Bianca di Borghetto intervenuti sul posto.

Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Praticamente illeso, invece, l’altro conducente della moto d’acqua.

Sono in corso accertamenti e verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi.